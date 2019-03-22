إطلاق أضخم مشروع عقاري بتكلفة 40 مليار ليرة

انتهت محافظة حماة من وضع التصورات الأساسية لآليات العمل المشتركة مع المطور العقاري في مشروع (وادي الجوز) انسجاماً مع نصوص قانون التطوير العقاري وتعديلاته.



ووفقاً للبرنامج التخطيطي والدراسات والمخططات التوجيهية والتنظيمية العامة والتفصيلية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية والمباني السكنية والخدمية لمنطقة التطوير العقاري، تستعد المدينة للانطلاق بإعادة إعمار البنى التحتية والتطوير العمراني الخاصة بمشروع (وادي الجوز السكني) الذي يشكل «باكورة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في سورية»، حسبما قال مصدر في مجلس مدينة حماة .



من جهته أوضح مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حماة المهندس أيمن السوس أن تكلفة الاستثمارات التقديرية لتنفيذ المشروع بلغت (40 مليار ليرة)، ويقوم على مساحة 30 هكتاراً تقريباً تتضمن 2400 وحدة سكنية بمواصفات عالمية وفق أسس التخطيط العمراني المعتمدة في سورية، ويضم المشروع ثلاثة أنواع من الأبراج السكنية بارتفاع ٦و ٨ و ١٢ طابق مجهزة بأحدث الخدمات السكنية وفق أحدث الشروط والمواصفات العالمية، إضافة الى تنفيذ وتأمين كل المرافق والخدمات البلدية من (طرق -صرف صحي – حدائق -ألعاب أطفال -مواقف سيارات) والأبنية الخدمية بالكامل من مدارس ورياض أطفال ومتنزهات.



وأشار السوس إلى أن منطقة وادي الجوز تقع في الجهة الشمالية لمركز المدينة وهي تجمع عشوائي من الأبنية السكنية ذات الطابق الواحد التي تمت إزالتها لكونها مخالفة، لافتاً إلى أن المنطقة تتموضع على أرض طبوغرافية ذات ميول خفيفة لا تزيد على 7% وهي قريبة من مجرى نهر العاصي ما يكسبها أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية ونقطة اجتذاب للمستثمرين وإمكانية استخدام البناء الطابقي بارتفاعات عالية تتناسب مع الميول.



وعن المعطيات الرئيسة المقررة للتخطيط الإقليمي, أكد السوس أن المنطقة يتوافر فيها الربط الطرقي والكهرباء والمياه والهاتف وأن العقارات تقع خارج مناطق المنع والحرمات والمناطق السياحية. وعن الجهة المستثمرة كشف مدير الشؤون الفنية عن وجود عرض من شركة البركة للاستثمار والتطوير العقاري بتمويل من بنك البركة الخاص، ومازال العرض في طور الدراسة للوصول إلى مذكرة تفاهم مشتركة بين مجلس مدينة حماة و إدارة الشركة العارضة، وفي حال التوصل إلى اتفاق، يقول السوس: يمكن للشركة المباشرة فوراً بالأعمال لأن الموقع جاهز للعمل، ويتضمن مبدأ العقد محاصصة بين الشركة المنفذة ومجلس المدينة, حيث تقوم الشركة بتمويل كامل التكلفة مقابل الأرض المقدمة من مجلس المدينة.



تشرين