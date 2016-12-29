إصابة 9 أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الاسلام” بالقذائف على حيي المزرعة والتجهيز

أصيب 9 اشخاص بجروح جراء اعتداء إرهابيي “جيش الاسلام” المرتبط بالنظام السعودي بالقذائف على منازل المواطنين في مدينة دمشق.



وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق إن قذيفة صاروخية أطلقها ارهابيون ظهر اليوم سقطت في محيط مدرسة جودت الهاشمي في منطقة التجهيز أدت إلى إصابة 7 اشخاص بجروح ووقوع أضرار في الأملاك الخاصة والعامة.



ولفت المصدر إلى أن إرهابيين يتنشرون في الغوطة الشرقية قصفوا صباح اليوم حي المزرعة بقذيفة هاون سقطت في محيط السفارة الروسية ما تسبب “بإصابة شخصين بجروح واضرار مادية بسيارتين كانتا مركونتين في المكان”.



وتعرضت السفارة الروسية امس لقصف بالقذائف من قبل التنظيمات الارهابية المنتشرة في غوطة دمشق الشرقية احداها سقطت في ساحة مجمع المباني الادارية في السفارة ولم تنفجر بينما سقطت قذيفة أخرى على مقربة منها.



وتنتشر في الغوطة الشرقية مجموعات إرهابية يتبع معظمها لما يسمى “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”جبهة النصرة” تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية والمدارس ومقرات البعثات الدبلوماسية في دمشق.

سانا