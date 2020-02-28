إصابة 4 نواب إيرانيين بفيروس كورونا

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد على وكيلي إصابة أربعة نواب إيرانيين من مدينة قم وكلاين في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.



وكتب وكيلي في صفحته على تويتر اليوم الجمعة:”سجل إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا بعد إجراء الفحص على 30 نائبا من اصل 290 نائبا وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا”.



وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، يوم أمس الخميس ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245.



كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.