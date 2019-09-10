إصابة 3 عناصر إطفاء أثناء إخماد حريق في خزانات مازوت بحلب

أصيب 3 عناصر إطفاء بحروق بسيطة أثناء عملية إخماد حريق اندلع في قبو بناء سكني بحي الشهباء الجديدة في حلب.



وأوضح قائد فوج إطفاء حلب العقيد هيثم كشتو أن “الحريق شب في قبو البناء الواقع أمام جامع الغزالي، والذي يحوي خزانات المازوت التابعة للمنازل”.



وبين كشتو أن سبب الحريق “هو الحرارة الزائدة للمبة إضاءة كانت مثبتة مؤخراً بالقرب من إحدى خراطيم الخزانات”.



وأشار كشتو إلى أن “3 عناصر من الفوج أصيبوا بحروق بسيطة أثناء عملية إخماد الحريق، الذي تم السيطرة عليه بشكل كامل قبل انتقاله للمنازل”.



وأكد كشتو أن “لا إصابات بين سكان البناء، واقتصرت الأضرار على المادية في القبو فقط، حيث تم نقل العناصر المصابين للمشفى مباشرةً، ووضعهم الصحي جيد ولا خطورة على أي منهم”.



يذكر أن حريقاً ضخماً كان اندلع الأسبوع الماضي في مستودع لصباغة الأقمشة في منطقة جبرين، أدى لإصابة 5 عناصر إطفاء، إضافة لأضرار مادية كبيرة وسقوط السقف المعدني للمستودع بسبب الحرارة الشديدة للأصبعة المشتعلة.