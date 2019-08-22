إصابة 14 شخصاً في ثلاثة حوادث مرورية بريف دمشق

أدت ثلاثة حوادث مرورية وقعت اليوم في محافظة ريف دمشق إلى إصابة 14 شخصا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم إلى المستشفيات.



وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن حافلة صغيرة “فان” لنقل الركاب تدهورت نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من بلدة دير عطية على طريق دمشق حمص ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مشفى الباسل في دير عطية.



وأضاف المصدر إن شخصين أصيبا إصابات مختلفة نتيجة تدهور سيارة كانا يستقلانها في منطقة طلعة الثنايا على طريق دمشق حمص تم إسعافهما إلى مشفى القطيفة الوطني عازيا الحادث إلى السرعة الزائدة.



كما أشار المصدر إلى تدهور سيارة خاصة بسبب انفجار العجلة الأمامية وانعطاف مفاجئ على طريق أوتستراد دمشق درعا بمنطقة الكسوة ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم طفل وامرأتان نقلوا إلى مشفى دمشق لتلقي العلاج.



سانا