إصابة لواء وعقيد في الجيش واستشهاد 3 عناصر آخرين..
استشهد 3 ﻋﻨﺎﺻﺮمن الجيش العربي ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ واصيب 4 آخرون بينهم ضباط في الجيش ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺟﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ﻭﺯﺭﻛﺎﻥ، ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻪ ﻟﻬﻢ .
حيث قام ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻪ بقصف ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺟﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ﻭﻧﺎﺣﻴﺔ ﺯﺭﻛﺎﻥ / ﺃﺑﻮ ﺭﺍﺳﻴﻦ .
واستهدف القصف نقطة تمركز للجيش العربي السوري استشهد على أثرها 3 عناصر واصيب آخرون .
حيث يستمر القصف التركي المستمر للمنطقة في كل حين ويستهدف المدنيين وقوات الجيش السوري المنتشرين هناك
ولايزال جيش الإحتلال التركي مستمراً بقصفه للمناطق التي دخلت حيز الإتفاق مع الجانب الروسي