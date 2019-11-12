إصابة لواء وعقيد في الجيش واستشهاد 3 عناصر آخرين..

استشهد 3 ﻋﻨﺎﺻﺮمن الجيش العربي ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ واصيب 4 آخرون بينهم ضباط في الجيش ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺟﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ﻭﺯﺭﻛﺎﻥ، ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻪ ﻟﻬﻢ .



حيث قام ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻪ بقصف ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﺟﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻞ ﺗﻤﺮ ﻭﻧﺎﺣﻴﺔ ﺯﺭﻛﺎﻥ / ﺃﺑﻮ ﺭﺍﺳﻴﻦ .



واستهدف القصف نقطة تمركز للجيش العربي السوري استشهد على أثرها 3 عناصر واصيب آخرون .



حيث يستمر القصف التركي المستمر للمنطقة في كل حين ويستهدف المدنيين وقوات الجيش السوري المنتشرين هناك

ولايزال جيش الإحتلال التركي مستمراً بقصفه للمناطق التي دخلت حيز الإتفاق مع الجانب الروسي