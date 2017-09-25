إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغاز تجاه الفلسطينيين في المخيم المذكور خلال اقتحامها له ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما كما داهمت محطة وقود في بلدة تقوع واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على المحطة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس عشرة فلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية.