ارتقاء شهيدين في درعا والقنيطرة في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر
ارتقاء شهيدين وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على مدينة القرداحة
المعلم: كل اجتماع يخص سورية لا تحضره الحكومة السورية ممثلة الشعب يبقى اجتماعا تآمريا
وزير مالية سابق يكشف معلومات مذهلة عن الاحتياطي السوري من الذهب و العملات الصعبة
الجيش يسيطر على ريف دير الزور الغربي: «التحالف» يتحرك نحو الحدود العراقية
صراع الشرق السوري: دمشق و«قسد» أمام مفترق حاسم
لافروف: القضاء على الإرهابيين ربما لا يكون هدف واشنطن الوحيد في سوريا
بعد الفشل الذريع لعملية “ياعباد الله اثبتو” في ريف حماه اتهامات التخوين بالجملة للجولاني
اتفاق مبدئي بين الحكومة ومسلحي القدم
الدفاع الروسية تنشر أدلة على تواطؤ القوات الأمريكية مع “داعش” في دير الزور
بشائر النصر في سورية أضحت قريبة
السيطرة على مساحات جديدة في ريف حمص تزيد عن 50كم مربع
شرقي الفرات.. حلول مؤجلة
المعلم: التحالف الدولي قتل مواطنين سوريين أبرياء أضعاف ما قتل من الإرهابيين !
اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق

إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحمإصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغاز تجاه الفلسطينيين في المخيم المذكور خلال اقتحامها له ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من بيت لحم بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما كما داهمت محطة وقود في بلدة تقوع واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على المحطة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت امس عشرة فلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.