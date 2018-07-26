إصابة عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال الغاز السام عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام عليهم خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا في بلدة بيت امر واقتحمت منازل الفلسطينيين وفتشتها ما تسبب باندلاع مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام على الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

في غضون ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل وأدوا طقوسا استفزازية في محيط مسجد النبي يونس.

إلى ذلك حكمت محكمة عوفر العسكرية على الأسير أحمد محمد المشايخ المعتقل في سجون الاحتلال منذ نيسان 2016 بالسجن لمدة 20 عاما.