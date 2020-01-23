إصابة طفلة جراء اعتداء المجموعات المسلحة على أحياء حلب اليوم

أصيبت طفلة بجروح جراء تجدد اعتداءات المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة حلب.



و اعتدت المجموعات المسلحة بعد ظهر اليوم الخميس بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء ما تسبب بإصابة طفلة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.



وتمكن الجيش العربي السوري من رصد أماكن إطلاق القذائف وتعامل مع المسلحين برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير منصات إطلاق ونقاط محصنة للمسلحين وإيقاع خسائر في صفوفهم.



وفي ظل تزايد اعتداءات المجموعات المسلحة لمناطق المدنيين في ريف حلب، أفاد الدكتور هاشم شلاش رئيس الطبابة الشرعية في حلب، بأن عدد الضحايا المدنيين الذين قضوا جراء تصعيد المجموعات المسلحة واستهدافها أحياء مدينة حلب، خلال الشهر الحالي، بلغ 17 ضحية في أقل من عشرة أيام، مشيراً إلى أن الحصيلة اقتصرت فقط على الفترة ما بين 12 /1/ 2020 و21 /1/ 2020، مبيناً أن عدد الجرحى المدنيين جراء القذائف خلال الفترة ذاتها تجاوز الـ 100 مدنياً تعرّضوا لإصابات متنوعة معظمها شديدة الخطورة.

سانا