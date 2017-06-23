إصابة امرأتين وطفلة بريف الحسكة جراء قذيفة من الأراضي التركية

أصيبت امرأتان وطفلة بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية مصدرها الأراضي التركية على قرية الراوية بريف الحسكة الشمالي.



وأصيبت امرأتين وطفلة بجروح بليغة جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي التركية على قرية الراوية بمنطقة عين العرب بريف الحسكة الشمالي الليلة الماضية.



ويعتدي النظام التركي عبر آلته العسكرية مباشرة أو عبر أدواته من التنظيمات الإرهابية على السوريين ويرتكب جرائم بحقهم حيث قصف بالمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة خلال الفترة الماضية مناطق تل رفعت ومرعناز والعلقمية والمالكية وغيرها من المناطق كما ارتكبت طائرات حربية تابعة لنظام أردوغان في تشرين الأول الماضي مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين في قرى وبلدات حساجك والوردية وحسية وغول سروج وسد الشهباء وإحرص وأم حوش في ريف حلب الشمالي.

سانا