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إصابة امرأة جراء قذائف الصاروخية على منطقة المعصرة بريف درعا

 

أصيبت امرأة بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على منطقة المعصرة بين مدينتي إزرع والشيخ مسكين بريف درعا الشمالي.

وأفادت مصدر عسكري في درعا بأن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المتحصنين في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية ورشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة الأهالي في حقولهم الزراعية ما تسبب بإصابة امرأة في محيط المعصرة الواقعة على الطريق بين مدينتي ازرع والشيخ مسكين.

وأمس أصيبت امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم في اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على عدد من أحياء مدينتي درعا وإزرع.

واستشهدت امرأة وأصيب 13 مدنيا بجروح بينهم نساء وأطفال الخميس الماضي جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينتي درعا وإزرع.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس بإجماع أعضائه قراراً يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوماً على الأقل ولا يسري القرار على تنظيمات داعش وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن.

 

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