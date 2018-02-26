إصابة امرأة جراء قذائف الصاروخية على منطقة المعصرة بريف درعا

وأفادت مصدر عسكري في درعا بأن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المتحصنين في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية ورشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة الأهالي في حقولهم الزراعية ما تسبب بإصابة امرأة في محيط المعصرة الواقعة على الطريق بين مدينتي ازرع والشيخ مسكين.

وأفادت مصدر عسكري في درعا بأن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المتحصنين في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية ورشقات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة الأهالي في حقولهم الزراعية ما تسبب بإصابة امرأة في محيط المعصرة الواقعة على الطريق بين مدينتي ازرع والشيخ مسكين.

وأمس أصيبت امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم في اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على عدد من أحياء مدينتي درعا وإزرع.

وأمس أصيبت امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم في اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على عدد من أحياء مدينتي درعا وإزرع.