ريف الحسكة .. طفلة ضحية لاشتباكات المجموعات المسلحة المدعومة تركياً
تفجير جديد يوقع ضحايا ومصابين في مدينة عفرين شمال حلب
تطور ميداني على جبهة إدلب
جهود تركيّة لتشكيل «جيش منظّم» في إدلب
النص الكامل لبيان قمة أستانا السادسة
الولايات المتحدة تنقل عدد من معتقلي “داعش” من سورية إلى العراق
الحسكة.. الاحتلال التركي يستهدف خطوط التماس مع الجيش بالقنابل المضيئة ويعتدي مجدداً على قرى المدنيين
مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا
“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 11 مليوناً

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11 مليون إصابة في أحدث إحصائية نشرتها وكالة رويترز اليوم.

وأفادت الوكالة بأن عدد الوفيات في العالم جراء الفيروس تجاوز نصف مليون وفاة لافتة إلى أن “الولايات المتحدة والبرازيل والهند هي بؤر التفشي الجديدة للفيروس”.

وتصدرت الولايات المتحدة بحسب الإحصائية قائمة الدول المتضررة مسجلة 128906 وفيات ومليونين و758871 إصابة وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 وفاة ومليوناً و495628 حالة إصابة وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 إصابة و9859 وفاة وجاءت الهند بالمركز الرابع حيث سجلت 646924 إصابة إضافة إلى 18656 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت سابقاً أن عدد الإصابات بالكورونا ارتفع ليشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنوياً.