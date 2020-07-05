إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 11 مليوناً

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11 مليون إصابة في أحدث إحصائية نشرتها وكالة رويترز اليوم.



وأفادت الوكالة بأن عدد الوفيات في العالم جراء الفيروس تجاوز نصف مليون وفاة لافتة إلى أن “الولايات المتحدة والبرازيل والهند هي بؤر التفشي الجديدة للفيروس”.



وتصدرت الولايات المتحدة بحسب الإحصائية قائمة الدول المتضررة مسجلة 128906 وفيات ومليونين و758871 إصابة وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 وفاة ومليوناً و495628 حالة إصابة وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 إصابة و9859 وفاة وجاءت الهند بالمركز الرابع حيث سجلت 646924 إصابة إضافة إلى 18656 وفاة.



وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت سابقاً أن عدد الإصابات بالكورونا ارتفع ليشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنوياً.