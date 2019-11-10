إصابات في صفوف المدنيين أثناء احتجاجهم على تسير الدوريات التركية في شمال سورية

أصيب عدد من المدنيين أثناء احتجاجهم على دخول آليات تركية إلى قراهم في شمال شرق سورية.



حيث أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بإصابة 10 من أهالي ريف الجوادية بحالات اختناق جراء تعرضهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع خلال تجمعهم للاحتجاج على مرور الدورية التركية ورشق عربات الاحتلال التركي بالحجارة والأحذية.



وأضافت الوكالة أن العشرات من أهالي قرية دير عصن في ريف بلدة الجوادية اعترضوا دورية تركية مؤلفة من عدة عربات أثناء مرورها في ريف القرية ورشقوها بالحجارة والأحذية.



وفي السياق ذاته أكد مصطفى بالي، مسؤول المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، إصابة 10 مدنيين جراء إطلاق الجيش التركي قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم في بلدة المالكية شمال شرق البلاد.



واتهم بالي في تغريدة على “تويتر” القوات التركية “باستهداف المدنيين المسالمين، الذين اعترضوا دورية لجيش الاحتلال في منطقة المالكية/ ديريك”.



وأشار المسؤول الكردي إلى وجود تقارير “تفيد بأن مركبة مدرعة دهست أيضاً أحد المدنيين”.



تجدر الإشارة إلى أن الشرطة العسكرية الروسية فرضت على الدوريات التركية عدم رفع علمها على عرباتها وإزالة اللوحات الرقمية أثناء تسيير دوريات مشتركة في ريف الحسكة الشمالي وفقاً للاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي في سوتشي.