إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من مطار حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط قوات الدفاع الجوي الروسية مساء أمس طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من مطار حميميم في اللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: إن “وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم أسقطت مساء أمس هدفا جويا صغير الحجم ومجهول الهوية أثناء اقترابه من المطار ” موضحة أن “الهدف كان طائرة مسيرة وأن الحادث لم يسفر عن إصابة أو أضرار مادية”.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.