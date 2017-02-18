إسقاط طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” في محيط دير الزور والعديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماة

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بتغطية من سلاح الجو عمليات نوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية في محيط مدينة دير الزور.



وأسقطت وحدة من الجيش بعد رصد ومتابعة طائرة استطلاع مسيرة ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” الإرهابي فوق تلة الرواد” جنوب غرب المدينة.



ووجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثفة على تجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور ما أسفر عن “القضاء على العديد من إرهابييه.



وسقط يوم الأربعاء الماضي 15 قتيلاً بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات للجيش العربي السوري أسفرت أيضا عن تدمير عدد من الآليات في محيطي لواء التأمين وجسر الرقة وشمال غرب تل بروك وحي الجبيلية في دير الزور.



إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من مدينة البوكمال “بمقتل اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” أحدهما عراقي الجنسية في منطقة سوق الهال” مبينة أنها “المرة الثانية خلال أسبوع والرابعة خلال شهر التي تتم فيها تصفية إرهابيين من التنظيم التكفيري في المدينة”.



ولفتت المصادر إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي “يفرض على أصحاب المحال التجارية في أغلب الشوارع الرئيسية في سوق مدينة البوكمال دفع تكاليف الشوادر التي يقوم بنصبها فوق هذه الشوارع بذريعة تجنب رصد إرهابييه من قبل طيران الاستطلاع”.



- وقضت وحدات من الجيش على العديد من أفراد المجموعات الإرهابية بينهم متزعمون في تنظيم “جبهة النصرة” وذلك في إطار حربها على الإرهاب التكفيري في ريفي إدلب وحماة.



ووجهت وحدات الجيش رمايات مكثفة على تجمعات ومواقع انتشار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في قريتي الهبيط وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.



وأسفرت الرمايات عن “مقتل إرهابي على الأقل وإصابة 13 آخرين بجروح إضافة إلى تدمير سيارتين محملتين بالأسلحة والذخيرة”.



ووفقا لمصادر أهلية من الريف الجنوبي “مقتل الإرهابي مصطفى الحسين من تنظيم “جبهة النصرة” وإصابة 7 آخرين بعد تدمير مقرهم في منطقة الجابرية وإصابة أحد المتزعمين في التنظيم “عبد العزيز البكري” مع إرهابيين اثنين وذلك بضربة محكمة لوحدة من الجيش على أحد تجمعاتهم في أطراف التمانعة”.



أسفرت عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لاجتثاث الإرهاب في ريف حماة الشمالي عن “القضاء على متزعم في تنظيم “جبهة النصرة” يلقب بـ “أبو عمر” في قرية عطشان وتدمير سيارة مزودة برشاش ثقيل للمجموعات الإرهابية في منطقة الصياد”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في التمانعة والكركات والصياد وطيبة الإمام بريف إدلب وحماة الذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية أغلبها مرتزقة أجانب تسللوا من الأراضي التركية بدعم وتسهيل من نظام أردوغان السفاح وتمويل من نظام آل سعود الوهابي.

سانا