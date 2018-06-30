إزالة صور أوجلان ورايات “حزب العمال الكردستاني” بالحسكة .. وقيادي بارز يعلق

علق القيادي في “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي” في سوريا والرئيس المشترك لحركة “المجتمع الديمقراطي”، آلدار خليل، على مسألة إزالة صور زعيم حزب العمال الكردستني التركي عبدالله أوجلان و أعلام حزبه من الساحات العامة و الدوارات في المناطق الخاضعة لسيطرة “الاسايش” بمحافظة الحسكة، بأنها تأتي كإحدى جوانب التطور مما أسماها “ثورة روج آفا”.



وقال خليل، في منشور على صفحتة الرسمية على “فيسبوك”، أن “قرار المؤسسات والجهات ذات الصلة التابعة لـ “الإدارة الكردية” بإزالة المظاهر الإعلانية واللافتات والأعلام من الساحات والأماكن الموزعة فيها بشكل عشوائي، يأتي في سياق بند التطور المذكور وتنظيم الأمور وتعديلها بدقة أكثر حيث سيكون هناك دائماً أماكن مخصصة لمثل هذه الفعاليات”.



وقامت قوات “الاسايش” بشكل مفاجئ وبأوامر من القيادة العليا “للوحدات الكردية”، بحسب مصادر مطلعة، بالبدء بإزالة أعلام حزب العمال الكردستاني و رايات “الوحدات” الكردية و “الاسايش” و صور القيادي الكردي قائد حزب العمال الكردستاني في تركيا عبدالله اوجلان، المعتقل في سجون بلده، من الساحات العامة و الطريق و الدورات.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في محافظة الحسكة صوراً لساحات ومداخل مدن وبلدات بعد إزالة الصور، والأعلام الخاصة بحزبي “العمال الكُـردستاني” و”الاتحاد الديمقراطي الكردي” في سوريا منها بعد أن كانت تمتلئ بها بشكل كبير.

وتأتي تصريحات خليل بعد كشف مواقع إعلامية محلية وأخرى إقليمية، نقلاً عن مصادرها، بوجود اتفاق بين الحكومة السورية وحزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي” يقضي بإزالة الصور والأعلام، وإعادة شعب التجنيد إلى عــدد مــن المدن.

في حين، رأى عدد من المتابعين و الناشطين أن السبب، إضافة للمفاوضات مع الحكومة السورية، هو بناءاً على عدد من العوامل أولها التهديدات التركية وربط “الوحدات الكردية” بأنها الجناح العسكري لـ “حزب العمال” في سوريا.

وثانيها، بحسب الناشطين، رسالة إلى “التحالف الدولي” بقيادة أمريكا بأنهم بالفعل ليسوا مرتبطا بـ “حزب العمال”، رغم انه عكس ملامسته أمريكا بشكل مباشر من خلال الشعارات و المبادئ و الصور التي تدل على الارتباط الوثيق بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً عالمياً.

وفي السياق ذاته، قال مركز العلاقات الدبلوماسية لحركة “المجتمع الديمقراطي”، “TEV-DEM “، أنّ “الأنباء التي تحدّثت عن تفاوضهم مع الدولة السورية لا أساس لها من الصحة حيث لا توجد حتى الآن أية قنوات تواصل وتفاوض مباشر”.

وأضاف، بيان أصدره مركز العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، “نحن لا نرى بأن العمل مع أي طرف سوري من أجل الحل والاستقرار أمرٌ خاطئ وإن التفاوض مسار سليم لكن ما نريد تأكيده بأنه حتى الآن لم يحدث أي شيء رسمي مع أحد”.

وأضاف بيان TEV-DEM: إن “سياستنا وخطنا من أجل الحل والحوار وتحقيق المشروع الديمقراطي واضح بشكل علني وإن شعبنا وفي حال وجود أية مشاريع للحل وتواصلنا مع أي طرف سيكون على دراية تامة بها ولن يكون هناك ما يمكن إخفاؤه”.



متابعة – عطية العطية – تلفزيون الخبر