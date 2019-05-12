إرتفاع أعداد بوابات الإنترنت في سورية إلى مليون ونصف المليون.. و 43 ألف بوابة جديدة للأرياف

تمكنت وزارة الاتصالات من إعادة 48 مركزاً هاتفياً و18 مركزاً للبريد للخدمة في المناطق المحررة، ويتم العمل على إصلاح المراكز المتضررة في هذه المناطق ضمن الأولويات وفقا لنسب الأضرار حسب تصنيفاتها حيث يتم تشغيل المراكز الهاتفية التي تكون نسبة الضرر فيها أقل من 10 % مثل مراكز داعل وبصرى الشام والقابون واليرموك.



وكشف بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن إيرادات وعوائد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بلغت 63 مليار ليرة سورية العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز 63 مليارا و656 مليون ليرة بنهاية العام الجاري



وبالنسبة للمراكز الهاتفية التي تتراوح نسبة الضرر فيها ما بين 10 و 70 % تقوم الوزارة بترميم المباني وتجهيزها إنشائياً وتزويدها بالتجهيزات من المستودع أو من المتوفر ويتم تشغيلها فوراً مثل مراكز حلب “أبو جبار والسفيرة و الرستن وتلبيسة والأنصاري والميادين”، أما المراكز الهاتفية التي تتجاوز نسبة الضرر فيها 70 % فقد أدرجتها وزارة الاتصالات ضمن خطط إعادة الإعمار مثل مراكز دوما ودرعا البلد والبياضة وتدمر وخان الوزير وجسر الحج.



هذا وتجاوز عدد بوابات الانترنت حتى نهاية العام الماضي عتبة المليون ونصف المليون فيما بلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت 2 مليون و760 ألفاً وصولاً إلى العام الحالي علما بأن عددهم كان يناهز الـ 4 ملايين مشترك قبل بدء الحرب الإرهابية على سورية.

وتهدف وزارة الاتصالات إلى زيادة عدد بوابات الانترنت لتصل إلى نسبة 70 % مقابل 50 % حاليا،ً وذلك عبر الاستمرار بتوريد بوابات الانترنت ونشرها خاصة في الأرياف ضمن خطة العام الجاري حيث توجد 175ألف بوابة جديدة منها 43 ألفاً مخصصة للريف.



ولفت البيان إلى عمل الحكومة على إعادة تأهيل قطاع الاتصالات وإصلاح الأضرار التي أصابته والبالغة حوالي 500 مليار ليرة جراء الحرب ، إضافة إلى تأهيل وترميم المقاسم الهاتفية المتضررة جراء الإرهاب في المناطق المحررة وتوسيع شبكات وخدمات الاتصالات وتحسين جودة وسرعة الانترنت وزيادة عدد الخطوط الهاتفية والبوابات،حيث وضعت وزارة الاتصالات والتقانة خطة العمل ورؤية مستقبلية تأتي في إطار توجهات الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها والانتقال بالوزارة من راع للاتصالات والتقانة إلى رعاية التكنولوجيا والتطبيقات على الشبكة والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات.