إخماد أكثر من 25 حريقاً في السويداء

أخمد فوج الإطفاء والدفاع المدني في محافظة السويداء أكثر من 25 حريقا نشبت في عدد من مناطق المدينة والريف.



وذكر آمر زمرة الإطفاء في فوج إطفاء السويداء ضياء أبو حسون أن عناصر الفوج وآلياته تعاملوا اليوم مع 19 حريقا أغلبها نشبت في أراض مغطاة بأعشاب جافة حيث تمت السيطرة عليها وإخمادها قبل تمددها.



وتوزعت الحرائق بالقرب من المدرسة الصناعية وغرب كل من دواري الجرة والنجمة ومفرق طربيه وشرق ساحة تشرين وعلى طريق قنوات بجانب قصر الدلة وغرب جسر الرضاونة وغرب المشفى الوطني ومدرسة السياحة وبجانب مدرسة سلمان إشتي جنوب فوج الإطفاء وبجانب مدرسة حطين وشرق الأرصاد الجوية وحريقان في قرية مفعلة و بلدة الكفر مقابل محطة الوقود إضافة إلى حريق في محولة الكهرباء بجانب مديرية الخدمات الفنية.



وفي منطقة صلخد أخمدت عناصر وحدة الإطفاء فيها 5 حرائق أعشاب جافة نشبت في أراض بقرى وبلدات أم الرمان وأمتان وعلى طريق تل اللوز وعلى أطراف المدينة وفق آمر زمرة الإطفاء فيها يامن سلوم في الوقت الذي أخمدت وحدة إطفاء شهبا ثلاثة حرائق أعشاب جافة في بلدة سليم أحدها بمدرسة وقرب بئر البلدة وآخر بأرض زراعية حسب آمر الزمرة فيها محمود ملي.



وفي ذات السياق لفت قائد جماعة إطفاء في الدفاع المدني محمد أمين الشايب إلى التعامل مع حريقين نشبا قرب محولة كهرباء بجانب الخدمات الفنية بالمدينة وآخر في منطقة نبع عرى.



من جهته أشار قائد فوج إطفاء السويداء نايف الشعار أن معظم الحرائق ناجمة عن الإهمال وعدم التقيد بشروط السلامة والوقاية في هذه الظروف رغم التحذيرات بضرورة أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأعشاب اليابسة الكثيفة للتقيد بقواعد السلامة وعدم رمي أعقاب السجائر أو إشعال الحرائق عشوائيا وخاصة الأعشاب اليابسة خشية عدم تمكن الأشخاص من السيطرة عليها ما قد يتسبب بحرائق كبيرة قد تطال الممتلكات أو الثروة الحراجية والأشجار والمحاصيل الزراعية فضلا عن استنزاف الجهود.



وأكد الشعار جاهزية عناصر الفوج وآلياته للتعامل مع أي حرائق داعيا المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 113 في حال حدوث أي حريق أو الرغبة بإشعال الأعشاب اليابسة مع إشارته إلى وجود خطة لإزالة الاعشاب اليابسة الكثيفة من أحياء المدينة من خلال حرقها بإشراف فوج الإطفاء وبالتعاون مع المخاتير ولجان الأحياء حيث سيبدأ غدا في إزالتها بمنطقة شارع الكويت.

سانا