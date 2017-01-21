إخراج مئة مسلح مع عائلاتهم من بيت جن ومغر المير إلى إدلب

تم أمس إخراج عدد من المسلحين مع عائلاتهم من مزرعة بيت جن ومغر المير إلى إدلب.



وأفاد مصدر في محافظة ريف دمشق بأنه تم إخراج 100 من المسلحين الرافضين للمصالحة في مزرعة بيت جن ومغر المير مع عائلاتهم إلى إدلب كدفعة أولى تمهيدا لتنفيذ اتفاق يقضي بإنجاز مصالحة تتضمن تسوية أوضاع المطلوبين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ولاسيما مرسوم العفو رقم 15 عام 2016.



ولفت المصدر إلى أن الاتفاق وتسوية أوضاع المطلوبين ونقل الرافضين للمصالحة كفيل بإعادة الأمن والاستقرار إلى مزرعة بيت جن ومغر المير كغيرها من قرى ريف دمشق الغربي ومن ثم إعادة جميع مؤسسات الدولة إليها.



وينص مرسوم العفو رقم 15 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.



وتمت في الخامس من الشهر الجاري تسوية أوضاع نحو 200 مسلح من أهالي قرى وبلدات بيت سابر وبيت تيما وسعسع الغربية وحسنو وكفر حور بريف دمشق الغربي بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة.



وتحرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.

سانا