إحباط هجوم داعشي على منطقة البانوراما في دير الزور والقضاء على العديد منهم

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجوم إرهابيين من تنظيم “داعش” على منطقة البانوراما وقضت على العديد منهم في ضربات جوية على بؤر التنظيم في دير الزور.



واشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت باتجاه منطقة البانوراما على المدخل الجنوبي للمدينة ما أسفر عن “مقتل واصابة العديد من افرادها وفرار من تبقى منهم وتدمير ذخيرتهم”.



ونفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على تجمعات وبؤر التنظيم المدرج على لائحة الارهاب الدولية في منطقة المقابر وأحياء المطار القديم والحميدية والصناعة ما أدى إلى “تدميرها”.



وأسقطت وحدات من الجيش أمس طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” و قضت على العديد من ارهابييه فوق تلة الرواد ومحيط منطقة المقابر على أطراف مدينة دير الزور.



-ووجهت وحدات من الجيش بإسناد من سلاح الجو ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في ريفي حماة وإدلب.



وكثفت وحدة من الجيش من رماياتها النارية على تحرك آليات للتنظيمات الإرهابية في بلدة كفرزيتا بالريف الشمالي ما أسفر عن “تدمير سيارة مزودة برشاش والقضاء على عدد من الإرهابيين”.



وأشير إلى مقتل الإرهابي عبد الرزاق الأشهب أحد متزعمي تنظيم جبهة النصرة في ضربة جوية من سلاح الجو على أحد مقرات التنظيم في قرية التمانعة بريف إدلب الجنوبي.



ودمرت وحدات من الجيش أمس 3 آليات لتنظيم جبهة النصرة وقضت على العديد من إرهابييه في قريتي الهبيط وركايا سجنة وعلى أطراف التمانعة وفي قرية عطشان بريفي إدلب وحماة.



- كما قضت إحدى مجموعات الدفاع الشعبية العاملة في ريف حماة الشرقي في كمين محكم على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” وصادرت لهم 3 سيارات في منطقة وادي العذيب بريف سلمية.



واشتبكت مجموعات الدفاع الشعبية الموجودة في منطقة إثريا خلال كمين محكم مع مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهابي قرب الطريق الترابي عند منطقة وادي العذيب ما أدى إلى “مقتل وإصابة جميع أفراد المجموعة الإرهابية.



وتمت مصادرة 3 سيارات لإرهابيي تنظيم “داعش” اثنتان منها نوع “فان” والأخيرة من نوع “انتر كيا” براد” مشيرا إلى أن “المجموعة الإرهابية كانت تتحرك من وادي العذيب باتجاه قرية التناهج بريف سلمية الشرقي لمؤازرة إرهابيي تنظيم “داعش” في ريف تدمر.



وتقوم وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية بصد اعتداءات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” المنتشرة في أجزاء من ريف سلمية الشرقي على أهالي القرى والمزارع الآمنة ومنعها من تهريب الأسلحة والذخيرة والمرتزقة.

سانا