إحالة 57 تاجر للقضاء وإغلاق 187 محلا

أفاد تقرير صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أنه بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 2565 ضبطاً، وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات 750 عينة، منها 171 عينة مخالفة و295 عينة مطابقة و284 عينة قيد التحليل.



وبلغ عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 187 إغلاقاً، وعدد التجار وأصحاب المحال الذين تمت إحالتهم موجوداً على القضاء المختص 57 تاجراً، خلال شهر آب الماضي، وتمت تسوية وضع 1323 ضبطاً، وبلغت القيمة الإجمالية للتسوية أكثر من 33 مليون ليرة سورية.



وفيما يتعلق بالاتجار بمواد مدعومة من الدولة، فقد بلغت 306 مخالفات، موزعة إلى 216 مخالفة في مادة الدقيق التمويني، و90 مخالفة لمواد المحروقات، و89 مخالفة للحوم الحمراء والبيضاء، كما تم تنظيم خمس مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، و27 مخالفة للمواد منتهية الصلاحية، و73 مخالفة متفرقة، حسب ما كرت صحيفة الوطن.