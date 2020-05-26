إجراء أول عملية زرع رئة لمصابة بكورونا في النمسا

أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الإثنين، عن إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.





وذكرت الجامعة أن العملية أجريت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المريضة بكورونا التي تبلغ من العمر 45 عاماً، كانت حياتها مهددة إذا لم يتم إجراء هذا التدخل الجراحي، وأنها تتعافى الآن بشكل جيد، بحسب موقع “سكاي نيوز”.





وأوضحت أن “المريضة كانت في حالة صحية جيدة ولم تكن تعاني من أمراض مسبقة، قبل أن تصاب بفيروس كورونا قبل 8 أسابيع، وبعد ذلك بوقت قصير تدهورت حالتها بشكل كبير”.





وأشارت الجامعة إلى أن “حالة المريضة كان ميئوساً منها، إذ كانت الرئة مثل كتلة ولم يتبق شيء”، ووصفت العملية الجراحية بأنها “معقدة للغاية”، ولكنها ناجحة.





وقال المركز: “عقب العملية باتت “جميع أعضاء المريضة تعمل ونحن راضون للغاية، لكن الطريق ما زال طويلا حتى نتمكن من إخراجها من المستشفى”.