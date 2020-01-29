أول مبادرة لبيع المواد الغذائية بأقل من سعر الجملة في قرية عين التينة

أطلق أهالي قرية عين التينة مبادرة جديدة للبيع بأقل من سعر الجملة من 50- 100 ليرة وذلك بعد أيام من افتتاحهم مركزاً خيرياً لبيع المواد الغذائية بسعر الجملة.



صاحب فكرة المبادرة، إمام وخطيب مسجد قرية عين التينة والمعلم في مدرستها الأستاذ حيدر سالم إبراهيم قال “تعتبر هذه المبادرة هي الأولى في سورية إن لم تكن في العالم “البيع بأقل من سعر المُنتِج”، مشيراً إلى أنه يتم لصق فاتورة الشركة على واجهة المركز الخيري والبيع بأقل من السعر المسجل على الفاتورة المسطرة من قبل الشركة ليطلع المواطن على السعر الأساسي للسلعة والذي يفوق سعر السلعة داخل المركز .



وأوضح إبراهيم أن المركز الخيري يحتوي على المواد الأساسية التي تحتاجها كل عائلة من رز وسكر وبرغل وعدس، حيث تباع بأسعار منافسة تقل عن أسعار السوق ما بين ١٠٠-٢٠٠ ليرة سورية كحد أدنى.



ودلل إبراهيم على قوله بأن “كيلو السكر يباع في المعمل 500 ليرة فيما يباع في المركز الخيري 400 ليرة سورية، كما أن سعر كيلو البرغل الممتاز يباع في الشركة بـ 550 ليرة سورية، فيما يباع في المركز بسعر 500 منخفضاً عن سعره في المعمل بقيمة 50 ليرة، كما يباع عدس الشوربة في المعمل بـ 650 فيما يباع بالمركز الخيري بـ 600 ليرة سورية.



وبين إبراهيم أن كل مواطن باستطاعته أن يشتري 2 كيلو من كل مادة كل 4 أيام وذلك منعاً للاتجار وضمن قوائم اسمية مسجلة.



وأضاف “يشهد المركز إقبالاً شديداً من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة إضافة إلى إقبال المزيد من اهل الخير في القرية والذين شاركوا في المبادرة بمبالغ مالية لدعم المركز والذي يشرف عليه لجنة رباعية من أهل المنطقة للاطلاع بشكل دوري على المعوقات التي قد تواجه أصحاب المبادرة” .



ولفت إلى أن المبادرة جاءت في إطار المبادرة التي طرحتها وزارة الأوقاف (زكاتك خفض أسعارك) بهدف خدمة الناس ونشر ثقافة مساعدة الآخرين، ونشر روح المحبة والتآلف بين الناس ولكي يشعر الغني بالفقير ويعمل على مساعدته في ظل الظروف الصعبة الحالية.

باسل يوسف