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أول رحلة جوية من “تل أبيب” إلى الإمارات تحمل وفد “إسرائيلي”-أمريكي

انطلقت أول رحلة جوية “إسرائيلية” رسمية إلى الإمارات تحمل على متنها مندوبون أمريكيون و”إسرائيليون” لمناقشة اتفاق التطبيع الذي تم توقيعه مؤخراً بين الإمارات والكيان الإسرائيلي.

وأكدت وكالة “رويترز” أن الرحلة أقلّت شخصيات أمريكية و”إسرائيلية” للمشاركة في محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات الذي تم برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطة الرحلة قوله: “إن السعودية سمحت للطائرة بوينج 737 التابعة لشركة طيران العال بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي”.

من جهتها، أفادت قناة inews24 بأنه كان على رأس الوفد الذي توجه إلى الإمارات رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي “مائير بن شبات” ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، ومستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنير.

وأضافت القناة أنه سيعقد خلال هذه الزيارة، اجتماع في أبو ظبي بين رؤساء الوفد الأمريكي-“الإسرائيلي” ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، كما يعقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في أبوظبي اجتماعات مع مسؤولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة عقب اتفاق “سلام” تم توقيعه بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.