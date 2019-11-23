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أول بطاقة ذاكرة صغيرة لكاميرات المراقبة بسعة 1 تيرابايت

كشفت شركة Micron الشهيرة منذ مدة عن أول بطاقة تخزين خارجية صغيرة من نوع microSD مخصصة لكاميرات المراقبة التي يتحكم بها عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن بطاقة microSDXC UHS-I الجديدة هي البطاقة الأعلى سعة من نوعها في العالم، والتي وطوّرت خصيصا لتلبية احتياجات التخزين في سوق المراقبة المرئية.

وأوضحت أن البطاقة تعتمد على تقنية NAND الثلاثية الأبعاد بمستوى 96 طبقة لتوفير مساحة تخزين أكبر للكاميرا، وبتكلفة أرخص.

والأهم من ذلك هو أن هذه البطاقة الصغيرة تتيح لمستخدمي كاميرات المراقبة تخزين أكثر من 3 أشهر من تسجيلات الفيديو التي تلتقطها كاميراتهم.

والمميز في هذا النوع من البطاقات هو أنها قادرة على تحمل البيئات القاسية التي تعمل فيها كاميرات المراقبة، ولا تتأثر بتفاوت درجات الحرارة مثل أقراص التخزين HDD، وتقلل من انخفاض دقة تسجيل الفيديوهات في ظروف معينة.

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات Micron i300 microSDXC UHS-I متاحة للطلب الآن بسعات تبدأ من 128 غيغابايت.