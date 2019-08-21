أوتاني: نقترح إلغاء شرط “مرور عامين” للتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح

أكدت نائب رئيس جامعة لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني أنه تم فتح باب تسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011 و حتى تاريخه، لافتة إلى تحديد موعد التقدم بطلبات التسوية اعتبارا من18الشهر الجاري ولغاية 19 أيلول القادم.



في السياق، بينت أوتاني أنه من المقرر رفع مقترح بالغاء شرط “مرور عامين” للحاصلين على الشهادة الثانوية للتسجيل في برامج التعليم المفتوح.



واعتبرت أتاني أن القرار الذي صدر أدى لفقدان أكثر من 8000 مقعداً في التعليم المفتوح العام الماضي.



وكان صدر قرار من مجلس التعليم العالي يقضي بوضع شرط مرور العامين بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية لتتاح لهم فرصة التقدم إلى مفاضلة المفتوح.



الوطن