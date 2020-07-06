أهم فيتامينات تقوية المناعة ومصادرها

يحتاج الجهاز المناعي إلى العديد من الفيتامينات التي تساعد في تعزيز صحته وتحسين وظائفه، وسوف نعرفك على أهم فيتامينات تساعد في تقوية جهاز المناعة ومصادر هذه الفيتامينات.



حينما تكون المناعة قوية، فسوف تضمن وقاية الجسم من الأمراض المختلفة وتعزيز صحة الجهاز المناعي في مقاومة أي عدوى تهاجمه، ولذلك ينصح بالإهتمام بحصول الجسم على أهم فيتامينات تقوية المناعة.



وسوف نعرفك على الفيتامينات الضرورية لتحسين وظائف الجهاز المناعي في الجسم ومصادرها المختلفة من الغذاء.



1- فيتامين ج



يعتبر فيتامين ج أو فيتامين سي من أهم فيتامينات تعزيز الجهاز المناعي، حيث إنه يساعد في محاربة أي عدوى والتهابات يمكن أن تغزو الجسم، وفي حالة نقصه، فسوف تزداد فرص الإصابة بالأمراض.



يتوفر فيتامين ج في العديد من الأطعمة مثل البرتقال، الجريب فروت، اليوسفي، الفراولة، الفلفل، السبانخ، اللفت والبروكلي.



ويجب تناول فيتامين سي بشكل يومي من خلال الأطعمة، ولا يحتاج أغلب الناس إلى تناول مكمل فيتامين سي إلا في حالة توصية الطبيب بهذا الأمر.



2- فيتامين ب6



أيضًا يحتاج الجسم إلى فيتامين ب6 الحيوي لدعم التفاعلات الكيميائية في الجهاز المناعي، حيث يقوم بما يقرب من 200 تفاعل كيميائي هام.



يمكن الحصول على فيتامين ب6 من خلال مجموعة من الأطعمة المتنوعة وأبرزها: الدجاج والأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة، كما يتوفر فيتامين ب 6 في الخضروات الخضراء والموز والبطاطا المخبوزة والحمص بنسبة جيدة.



3- فيتامين إي



يعد فيتامين إي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى، ولذلك ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به.



ويتوفر فيتامين إي بمستويات جيدة في المكسرات وخاصةً اللوز والبندق، إضافة إلى البذور وأبرزها بذور عباد الشمس، فضلاً عن بعض الخضروات مثل السبانخ والبروكلي.



4- فيتامين أ



لفيتامين أ تأثير مضاد لأكسدة للمساعد على تقوية جهاز المناعة ووظائفه لمقاومة العدوى.

وللحصول على فيتامين أ، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالمركبات الملونة التي تسمى الكاروتينات، مثل الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والكنتالوب والقرع، حيث يقوم الجسم بتحويل الكاروتينات إلى فيتامين أ.



5- فيتامين د



يعمل فيتامين د على تعزيز خلايا الدم البيضاء الهامة لتعزيز صحة المناعة وتقليل الإلتهابات في الجسم، وعندما ينخفض فيتامين د في الجسم، فسوف تزداد فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل الربو والأنفلونزا.



وتعتبر أشعة الشمس أفضل مصادر فيتامين د، إضافة إلى مجموعة من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، الحليب، عصير البرتقال، والحبوب، ويعاني بعض الأشخاص من صعوبة امتصاص فيتامين د من الطعام، ولذلك يجب استشارة الطبيب للحصول على المكمل الغذائي لهذا الفيتامين.



6- الزنك



يعتبر الزنك من المعادن الهامة لتعزيز نظام المناعة في الجسم، حيث إنه ضروري لتطوير الخلايا المناعية، ويلعب دورًا هامًا في مقاومة الالتهاب.



وقد يؤثر نقص الزنك في الجسم على قدرة الجهاز المناعي في القيام بوظائفه، مما يزيد من فرص الإصابة بالعدوى والأمراض، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

يمكنك العثور على الزنك في المحار وسرطان البحر واللحوم الخالية من الدهن والدواجن والفاصوليا المخبوزة والحليب والحمص.



7- الحديد



يساعد الحديد على حمل الأكسجين إلى الخلايا في الجسم، وبذلك تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الذي يسببها نقص الأكسجين.

ويتوفر الحديد في مجموعة من الأطعمة مثل الدجاج والديك الرومي والمأكولات البحرية والفاصوليا والسبانخ والبروكلي واللفت.



8- السيلينيوم



للسيلينيوم تأثير قوي على صحة الجهاز المناعي، حيث إنه مضاد قوي للأكسدة، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل الثوم، البروكلي، السردين، التونة، المكسرات البرازيلية، والشعير.