أهم التطورات بشأن فيروس كورونا على الصعيد العالمي:

- التلفزيون الصيني: بلغ إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في الصين 259 وعدد الإصابات 11,791 بحلول نهاية يوم الجمعة.



- وزارة الصحة الإسبانية تؤكد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.



- الولايات المتحدة تؤكد تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا.



- قبرص تعلن الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض على شخص عائد من الصين.



- دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى.



- أعلنت الحكومة الروسية عن أول إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد.



- أعلنت حكومة إقليم بافاريا الألماني عن حالة إصابة جديدة مؤكدة لطفل.



- الحكومة الإيطالية تعلن حالة الطوارئ مع تأكيد إصابتين في العاصمة روما، كما أعلنت تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين بعدما تم أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين بالفيروس بينما كانا يقضيان عطلتهما في البلاد.



- أعلنت بريطانيا أنه جرى تسجيل إصابتين بالفيروس.



- في إيران، حث وزير الصحة الإيراني الحكومة على منع المسافرين القادمين من الصين من دخول البلاد درءاً لانتشار فيروس كورونا.



- في كوريا الجنوبية، جرى استقبال مئات المواطنيين العائدين على متن طائرة من الصين أمس لدى وصولهم إلى مركزين للحجر الصحي.



- بالسويد، ذكرت هيئة الصحة العامة، أن اختباراً أثبت إصابة امرأة بفيروس كورونا وتم عزلها في مستشفى جنوب البلاد.

- شركة الخطوط الجوية التركية وشركة الخطوط الجوية الكينية وشركات الطيران الباكستانية، أعلنت تعليق كافة الرحلات الجوية إلى الصين.



في اليابان، قال مسؤول تنفيذي اليوم إن الخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز"، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، سجلت إلغاء 25 بالمئة من حجوزات رحلات الطيران إلى الصين في الأيام العشرة الفائتة.



- مدينة ووهان "مصدرالفيروس": أكد "تشو شيان وانغ" رئيس بلدية ووهان أن احتواء كورونا ومنع انتشاره في المدينة الواقعة بوسط الصين لا يزال مهمة "شاقة ومعقدة".