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أمطار غزيرة في الشمالية الغربية والجزيرة

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والجزيرة.


وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة في باقي المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


غداً يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأةً لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.