ألمانية تصنع مجوهرات من حليب الأم

فميلاني كبيله تستخدم حليب الأمهات بعد تجفيفه وخلطه بمادة الراتينج الصمغية وغيرها من مواد التصليب في صنع المجوهرات. اختارت مصممة مجوهرات من مدينة دويسبورغ (غرب ألمانيا) مادة خاصة لصناعة السلاسل والأساور، فميلاني كبيله تصنع قطعها من حليب الأم.



وأفادت كبيله بأن مبعث فكرتها هو منح نفسها وغيرها من الأمهات فرصةَ تذكُّرِ فترة الإرضاع الطبيعي من خلال “قطعة مجوهرات جميلة ومتميّزة جدّا”.



وترسل الأمهات المهتمات قطرات قليلة من حليبهن إلى المصممة، ثم تجففه كبيله وتخلطه بمادة الراتينج الصمغية وغيرها من مواد التصليب. وفي النهاية تتم صياغة القطعة بأكملها.



وأشارت المصممة الألمانية إلى أنه إلى جانب حليب الأم يمكن استخدام الشعر أو أجزاء من الحبل السري.



وأضافت أنه نظرا إلى الاهتمام البالغ بهذه البادرة والإقبال المكثف عليها ستضطر إلى اختيار زبائنها المقبلين اختيارا مدقّقا.



وقوبلت البادرة ببعض النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى المنتقدون أنها مثيرة للاشمئزاز، وآخرون يشعرون بأنها توصم الأمهات اللائي يرفضن فكرة الإرضاع الطبيعي.