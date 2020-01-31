ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 4 ‏

أكدت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس ‌‏"كورونا" الجديد إلى 4 حالات، وذلك بعد أقل من يوم من اكتشاف الحالة الأولى ‏في ولاية بافاريا جنوبي البلاد‎.‎



وقال متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ إن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة ‏بصاحب أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الالتهاب الرئوي الجديد، بسبب فيروس ‌‏"كورونا".‏



وكان المصاب الأول رجلا في الـ30 من العمر يدير شركة إنتاج قطع غيار ‏للسيارات، والإصابات الـ3 الأخيرة شملت موظفين آخرين، ما دفع الشركة إلى ‏إغلاق أبوابها.‏



وقالت الشركة، ومقرها ستوكدورف في منطقة شتارنبرغ، في بيان إنها ستظل ‏مغلقة حتى يوم الأحد، وتم إبلاغ الموظفين في مقر الشركة بعدم السفر داخل ألمانيا ‏أو خارجها.‏