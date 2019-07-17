ألغام الإرهابيين المزروعة في الغوطة الشرقية تودي بحياة 3 نساء

استشهدت 3 نساء وأصيبت امرأتان ورجل جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بسيارة تقل عاملات في أراض زراعية.



اللغم انفجر أثناء عبور السيارة نوع “سوزوكي” في طريق فرعية قرب معمل الكبريت المحاذي لطريق المليحة، ما أدى إلى استشهاد امرأتين على الفور وإصابة 4 أشخاص.



وقال مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إن الشهيدة الثالثة توفيت متأثرة بجروحها ليصبح عدد الشهداء 3 نساء، فيما تم إسعاف المصابين إلى مشفى دمشق.



وكان الجيش السوري حرر كامل الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية التي كانت تسيطر عليها، قبل نحو عام وقام بإزالة كميات هائلة من العبوات والألغام التي زرعها الإرهابيون في جميع المناطق، حيث تعلن وحدات الهندسة عن تفجير مخلفات بشكل شبه يومي.



المصدر : سانا