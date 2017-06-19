ألزم «مكاتب الحوالات» بالتعامل بـ«عملته» … داعش ينحر 5 من «الحر» بريف درعا

بينما أعدم تنظيم داعش الإرهابي خمسة مقاتلين من الميليشيات المسلحة في بريف درعا، ألزم التنظيم مكاتب الحوالات المالية والصيرفة بالتعامل بـ«عملته النقدية» التي صكها قبل نحو عام، في مناطق سيطرته. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، المعارض أن ميليشيا «جيش خالد بن الوليد» المبايعة للتنظيم قامت بإعدام 5 مقاتلين في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، الخاضعة لسيطرتهم وذلك بتهمة «جيش حر مرتدين»، حيث تم نحرهم بالسكاكين في ملعب بلدة الشجرة.

في الأثناء، ووفقاً لـ«المرصد» ألزم التنظيم مكاتب تحويل العملات والحوالات المالية «الصيرفة»، بالتعامل بعملية خلال تعاملاتها المالية مع داخل وخارج مناطق سيطرة التنظيم، وقد عمم التنظيم تلك القرارات على أصحاب مكاتب «الصيرفة».

وسبق لما تسمى «هيئة النقد» التابعة للتنظيم أن قامت بإغلاق 37 محلاً لـ«الصيرفة» في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بسبب عدم حصولها على ترخيص للعمل، ويذكر أن هذه المكاتب كانت تعمل في المدينة قبل سيطرة التنظيم عليها في عام 2014.

وسبق أيضاً للتنظيم أن استصدر قراراً عممه على مناطق سيطرته في سورية، ويقضي بـ«حصر البيع والشراء» في مناطق سيطرته بعملته (دينار ودرهم) وحذر بموجبه «المخالفين للقرار» بفرض عقوبة تتراوح بين سجن المخالف وإغلاق متجره.

المصدر: الوطن+ وكالات