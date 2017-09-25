أكثر من 8600 طن تقديرات محصول الفول السوداني في الغاب

بلغت تقديرات الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة إنتاج محصول الفول السوداني للموسم الزراعي الحالي بنحو8610 أطنان.

وبين مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن إنتاج الهكتار الواحد من الفول السوداني للموسم الحالي يصل إلى نحو 3 أطنان من قرون الفستق مشيرا الى أن الفول السوداني من المحاصيل الصيفية الرئيسية في المنطقة التي يرغب الفلاحون في زراعتها كونها تدر عوائد مادية وأرباحا جيدة عليهم وخلال فترة قصيرة نسبيا كما أن مستلزمات الإنتاج متوفرة.‏