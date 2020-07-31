أكثر من 600 مليون ليرة إيرادات المصالح العقارية باللاذقية في ستة أشهر

أعلن المهندس جهاد الحاطوم مدير المصالح العقارية باللاذقية أن قيمة الرسوم المحصلة بلغت منذ بداية العام الحالي 601 مليون و13 ألف ليرة بينما بلغ عدد عقود عمليات نقل الملكية وإشارات الدعاوى وكل عقود التوثيق حتى نهاية حزيران الماضي 5539 عقداً.



ولفت الحاطوم إلى أن عملية التحديد مستمرة بوتيرة عالية وفق الخطة الموضوعة فتم إنجاز كل الأعمال في المحافظة باستثناء ثلاث مناطق عقارية فقط قيد التنفيذ وعلى أن تنتهي الأعمال خلال الفترة القادمة.



وبشأن إفراز الأراضي المخصصة للجمعيات السكنية كشف الحاطوم أن مديرية المصالح العقارية خاطبت مجلس المدينة بكتب رسمية بهذا الشأن من أجل تأمين الوثائق التي تخص عملية الإفراز ومخططات الاستملاك وتم تكليف مندوب من مجلس المدينة لإنجازها وإتمام توثيق العقود بالسرعة القصوى.



