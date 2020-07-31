الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
الطبيب الشرعي يقدم شرحاً حول الأعضاء البشرية التي تم العثور عليها في ريف إدلب
تعزيزات عسكرية عراقية جديدة إلى الحدود السورية-العراقية
العثور على عدد من العبوات التي تحتوي أعضاء بشرية خلال عمليات التمشيط بريف إدلب
منظمة أطباء بلا حدود: اتساع نطاق تفشي كورونا بسوريا سيربك النظام الصحي في البلاد
سلسلة تفجيرات واشتباكات عنيفة ضمن مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال حلب
وسائل وسائل إعلام “إسرائيلية” تزعم استهداف دبابة “إسرائيلية” في مزارع شبعا
حزب الله يصدر بياناً ينفي به أي عملية له في الجنوب اللبناني
سقوط طائرة عسكرية تابعة للكيان الإسرائيلي وتحطمها داخل الأراضي اللبنانية
الحرب الاقتصادية على سورية
إيقاف الصلاة (على الجنائز) في مساجد دمشق وريفها حتى إشعار آخر
قصف مدفعي على ميليشيات أنقرة.. ورتل تركي يصل ريف حماة الشمالي
بعد إرسالها المسلحين من سورية.. تركيا ترسل مرتزقة صوماليين إلى ليبيا
شرقي الفرات .. الاحتلال الأمريكي ينفّذ عملية إنزال جديدة
تحرّش جوي أمريكي فوق سوريا يسفر عن إصابات

أكثر من 600 مليون ليرة إيرادات المصالح العقارية باللاذقية في ستة أشهر

أعلن المهندس جهاد الحاطوم مدير المصالح العقارية باللاذقية أن قيمة الرسوم المحصلة بلغت منذ بداية العام الحالي 601 مليون و13 ألف ليرة بينما بلغ عدد عقود عمليات نقل الملكية وإشارات الدعاوى وكل عقود التوثيق حتى نهاية حزيران الماضي 5539 عقداً.

ولفت الحاطوم إلى أن عملية التحديد مستمرة بوتيرة عالية وفق الخطة الموضوعة فتم إنجاز كل الأعمال في المحافظة باستثناء ثلاث مناطق عقارية فقط قيد التنفيذ وعلى أن تنتهي الأعمال خلال الفترة القادمة.

وبشأن إفراز الأراضي المخصصة للجمعيات السكنية كشف الحاطوم أن مديرية المصالح العقارية خاطبت مجلس المدينة بكتب رسمية بهذا الشأن من أجل تأمين الوثائق التي تخص عملية الإفراز ومخططات الاستملاك وتم تكليف مندوب من مجلس المدينة لإنجازها وإتمام توثيق العقود بالسرعة القصوى.