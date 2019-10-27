أكثر من 400 مليون ليرة قيمة السلف من برنامج مشروعي بدمشق

بلغ إجمالي قيمة السلف الممنوحة للمستفيدين من برنامج مشروعي في محافظة دمشق والممول من الأمانة السورية للتنمية منذ تأسيسه 400 مليون و200 ألف ليرة سورية.



واستفاد نحو 2383 شخصا من المشروع بحسب مديرة التنمية المحلية في محافظة دمشق المهندسة أريج ماشي التي أوضحت أنه يتم منح السلف للمستفيدين بناء على فكرة عمل أو مشروع أو دعم مشروع قائم للمساهمة في تحسين وضعهم الاقتصادي.



وأشارت ماشي إلى أن البرنامج يستهدف 14 حيا في دمشق حيث تقوم لجان التنمية المحلية في الأحياء بالتوجه للأشخاص الأشد فقرا واحتياجا مع الأولوية في منح السلف لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري والنساء المعيلات لأسرهم مبينة أنه تتم دراسة المشاريع المقدمة وتوجيهها ومساعدة المستفيدين والمساهمة بخلق فرص عمل جديدة داخل الأحياء خلال الجلسات التشاركية بين مكتب التنمية بالمحافظة وممثل عن الامانة السورية للتنمية.



وأوضحت ماشي أنه يتم العمل على زيادة عدد الأحياء المستهدفة بهدف زيادة عدد المستفيدين من البرنامج خلال خطة العام القادم.



ويمنح برنامج مشروعي وفق ماشي سلفا تشغيلية قيمتها حتى 200 ألف ليرة بقسط شهري 5500 ليرة بعد فترة سماح مدتها 3 أشهر بعد منح السلفة وتعليمية سقفها 50 ألف ليرة قسطها الشهري 3 آلاف ليرة لمساعدة الطلاب الجامعيين يبدأ تسديدها من الشهر التالي وهي سلف دون أي فائدة.



وأكدت ماشي أن الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية في الأوقات المحددة من قبل المستفيدين ساهم في زيادة أعداد المستفيدين.





سانا