أكثر من 3 مليارات ليرة انفقها السوريون على شراء الحظ خلال 2017!

بلغ مجموع مبيعات العام 2017 من يانصيب معرض دمشق الدولي 3 مليارات و70 مليون ليرة (أي نحو 8.53 ملايين ليرة يوما) والمتوقع لعام 2018 وصول حجم مبيعات اليانصيب إلى 3 مليارات ليرة و810 ملايين ليرة.





وأشِارمدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إلى أن الإصدار الأول من اليانصيب لعام 2018 بيع بالكامل، مبيناً أن المؤسسة تجري التحضيرات لتخصيص جائزة كبرى بقيمة 100 مليون ليرة للإصدار الأول من اليانصيب للعام 2018 عبر بيع 700 ألف بطاقة يانصيب بقيمة 1000 ليرة للبطاقة الواحدة، إذ تبلغ كامل الجوائز 315 مليون ليرة.





مبيناً أن الإصدار الثاني لرأس السنة القادم يتضمن بيع 300 ألف بطاقة بقيمة 800 ليرة للبطاقة الواحدة وهي أصبحت في الأسواق حالياً وبلغت قيمة الإصدار كاملاً 240 مليون ليرة. مبيناً أن مجموع عدد الإصدارات هو 28 إصداراً بقيمة إجمالية 3 مليارات و800 مليون ليرة.





وعلى صعيد اليانصيب الإلكتروني أشار كرتلي إلى أنه بات بديلاً أو شبيه بـ«اللوتو» والسحب يتم عن طريق اختيار المتسابق للرقم الخاص به عبر إرسال رسالة MSM إلى رقم محدد ليدخل بعدها في عملية السحب لافتاً إلى إجراء ثلاثة إصدارات خلال الفترة الماضية وبلغ عدد بطاقات كل إصدار 100 ألف رقم وقيمة الجائزة الكبرى مليون ليرة ويجري السحب على الهواء.





وفي سياق متصل تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تفعيل عمل المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فيما يتعلق بأنشطتها الربحية المتمثلة في إصدارات يانصيب معرض دمشق الدولي وبأنشطتها الخدمية ذات الأهداف الترويجية للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض ومهرجانات التسوق حيث تسعى المؤسسة إلى تنظيم معرضي الصين والسودان الدوليين بحسب بيان وأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تولي هذين المعرضين أهمية خاصة في الترويج للمنتجات السورية في الأسواق المستهدفة من جهة والتعريف بها في الأسواق التي لم تنفذ إليها من قبل إضافة إلى أثر هذه المعارض في تقديم المنتج السوري للمستهلكين في تلك الأسواق.





وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتنظيم المشاركة السورية في معرض السودان الدولي الذي يقام في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة الواقعة بين 22 الى29/1/2017، داعية الشركات إلى المشاركة في هذا مبينة أن المساحات مقدمة للمشاركين مجانا كنوع من دعمها لهذا القطاع الهام.





وضمن هذا الإطار تقوم وزارة الاقتصاد وبدعوة من السفارة الصينية بدمشق بتنظيم المشاركة السورية في المعرض الدولي الصيني الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة ما بين 5 إلى 10/11/2018 ودعت إلى المشاركة الفعالية فيها بعد أن باتت صناعة المعارض فناً عالمياً راقياً يلعب دوراً في إنعاش الاقتصاد.



