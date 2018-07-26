أكثر من 21 طن التقديرات الأولية لإنتاج الفستق الحلبي في حماة

قدرت مديرية زراعة حماة بشكل أولي إنتاج المحافظة من محصول الفستق الحلبي للموسم الحالي بنحو 21.320 طناً بواقع 8312 طناً للمروي و13008 أطنان للبعل.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط بزراعة حماة المهندس موفق النجار، أن “إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الفستق الحلبي يبلغ 21198 هكتاراً”.

وأضاف أن “6173 هكتاراً منها للمساحات المروية والباقي بعلية”، مبيناً أن “أهم أصناف الفستق الحلبي التي تشتهر بها المحافظة هي العاشوري وناب الجمل والباتوري وأبو ريحة”.

وتعتبر محافظة حماة الأولى من حيث إنتاج الفستق الحلبي في سورياـ تليها ادلب، وكانت تعرضت المواسم السابقة لاضرار كبيرة نتيجة سيطرة المسلحين المتشددين على مناطق الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وتتركز زراعة الفستق الحلبي بحماة في المناطق الشمالية منها، كصوران وطيبة الإمام والمناطق الشرقية كسلمية وصبورة، كما بلغ انتاج المحافظة الموسم الماضي نحو 18624 طناً.



سانا