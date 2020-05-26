أكثر من 10 آلاف مسلح نقلهم الاحتلال التركي من سوريا إلى ليبيا

تخطى عدد المسلحين السوريين الذين قام الاحتلال التركي بنقلهم من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف “حكومة الوفاق” الـ 10 آلاف مقاتل.



وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن 500 عنصراً من المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي وصلوا مؤخراً إلى ليبيا”.



وأضافت المصادر أن “هذا الأمر يرفع عدد المسلحين الذين نقلهم الاحتلال التركي من سوريا إلى ليبيا “إلى 10100 مسلح”.



وتحولت معظم الفصائل المسلحة لما يسمى بـ “الجيش الحر” لميليشيات تابعة للاحتلال التركي الذي يستخدمهم بدوره للتدخل في الشأن الليبي والصراع الكائن هناك.



وبين “المرصد المعارض” أن “أعداداً كبيرة من المسلحين يتواجدون في معسكرات التدريب الموجودة على الحدود السورية التركية، تجهيزاً لنقلهم للقتال في ليبيا”.



وأشار “المرصد” إلى أن “هناك حوالي 3400 مسلح في معسكرات الاحتلال التركي، يتم تدريبهم وتجهيزهم للقتال في ليبيا”.



ونوه “المرصد” إلى أن “من بين المسلحين في المعسكرات حوالي 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً”.



وتابع: “معظم هؤلاء من فرقة “السلطان مراد”، وجرى تجنيدهم عبر عملية إغراء مادي”.



يذكر أن تقارير إعلامية أثبتت مؤخراً أن الاحتلال التركي يقوم أيضاً بنقل مسلحين ومسؤولين من تنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا إلى ليبيا، في دليل جديد على ارتباطه بالتنظيمات الإرهابية والمتشددة، حيث تم إلقاء القبض على أحدهم في ليبيا، وهو قيادي “داعشي” يلقب بـ “أبوبكر الرويضاني”.



