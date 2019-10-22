أكثر من ألفي طن.. كميات الأقطان المستلمة في محلج الفداء بحماة

تجاوزت كميات الأقطان المحبوبة الواردة من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة والمستلمة في محلج الفداء بحماة منذ بدء عمليات الاستلام أوائل الشهر الحالي ولغاية تاريخه الـ 2896 طنا.



وأشار مدير المحلج المهندس هشام كردي إلى أنه تم استلام 1784 طنا من الأقطان من مزارعي الحسكة و84 طنا من الرقة و1028 طنا من دير الزور حيث سيتم حلج الأقطان ومعالجة البذور الناتجة عنها ولا سيما البذور الزراعية المستلمة من محافظتي الرقة ودير الزور وتسليمها لمؤسسة إكثار البذار خاصة صنفي رقة 5 ودير الزور 25 لتقوم المؤسسة بتوزيعها على المزارعين ليصار إلى إعادة زراعتها.



وورد المحلج مؤخرا 11117 طنا من بذور القطن الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات القطاع العام والخاص.