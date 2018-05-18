أفضل عشر وسائل للدفع عبر الإنترنت

ليس علينا أن نكون في أوج مواسم التسوّق لنعرف مدى أهمية عمليات الشراء عبر الإنترنت. إنها عملية واسعة ومُزدهرة على مدار العام وبجميع أنحاء العالم، ولا يمكن للأنشطة التجارية عبر الإنترنت أن تستمر من دون وجود وسائل دفع آمنة وتنطوي على درجة عالية من سهولة الاستخدام هنا تكمن ضرورة التعرّف على أفضل تلك الوسائل. والتي سنتعرّف عليها من خلال هذا المقال..

البايبال PayPal

من الطبيعي أن نجد البايبال في هذه القائمة فهي من أكثر مخدمات الدفع أستخداماً حول العالم بحوالى 8 ملايين عملية دفع يومياً .يمتلك البايبال أكثر من 137 مليون حساب نشط في 193 سوقاً و26 عملة في جميع أنحاء العالم ذلك يجعل نقل الأموال وطلبها سهلاً.ليس ذلك فحسب فإن من مزايا البايبال الأخرى قبول الشيكات من خلال كاميرا الهاتف الذكي وأجهزة المسح اليزري للبطاقات والسماح للعملاء بالشراء من دون حتى أن يغادرو الموقع.



سكريل Skrill

سكريل Skrill أو ما يُدعى سابقاً بموني بوكرز Moneybookers ، لديه العديد من الميزات المثيرة كالإعداد المجاني ورسوم التحويل المنخفضة والقدرة على إرسال رسائل نصيّة بشكلٍ مباشر من الحساب. فإنه بديل شائع وبسيط للبايبال ، لذلك فإن خدمته رائعة للتجار العالميين لأنه يسمح بتحويل الرصيد إلى بطاقة مُسبَقة الدفع وذلك على الفور تقريباً



سترايب Stripe

إذا كنت مطوراً أو مبرمجاً فعليك أن تستخدم سترايب .فإنه يسمح للمبرمجين بدمج نظام الدفع في مشاريعهم وذلك من ميزة برمجة التطبيقات القوية API الموجودة فيه ، وهذا يغنيهم عن حاجتهم لحساب التاجر وكذلك يسمح لهم بإنشاء نماذج الدفع الخاصة بهم التي يمكن أن تتجاوز مُتطلّبات ال PCI.



تو تشيك أوت 2CheckOut

إن 2CheckOut يقدّم للمستخدم مزيجاً من حساب التاجر وبوابة الدفع التي لا تتطلّب بايبال أو حساب التاجر. فببساطة ليس عليك سوى أن تقوم بالتسجيل وتأكيد حسابك لتبدأ بقبول المدفوعات من البطاقات الإئتمانية وبإمكانك أيضاً أن تتلقّى الدفوعات عن طريق الباي بال .ليس ذلك فحسب فإنه أيضاً يُتيح الدفوعات الدولية وميزة عربة التسوّق والفوتَرة المتكرّرة.



ACH Payments

إن ACH Payments تُعدّ من أفضل أنظمة الدفع لما تقدّمهُ من العديد من الميزات والتي تشمل:القدرة على إجراء الدفوعات العالمية وكذلك العمل كبوابة دفع وكحساب التاجر وقبول الدفع عبر البطاقات الإئتمانية ، والدفع بواسطة الهاتف النقّال ، ومن الممكن استخدام ال ACH Payments كنظام لدفع الرواتب .



وي باي WePay

إن ما يجعل وي باي رائعاً ليس فقط أنه يسمح لتجار الإنترنت بقبول البطاقات الإئتمانية ودفوعات الحسابات المصرفية عبر الإنترنت فحسب ، بل إنه بسيط للغاية لدرجة أنه يتيح لك قبول الدفوعات في أقل من دقيقة . ولكن سلبيته الوحيدة أنه مُتاح لمواطني الولايات المتحدة فقط .



Authorize.Net

علينا أن نذكر أن موقع Authorize.Net هو أحد بوابات الدفع الأكثر استخداماً على الإنترنت والسبب في ذلك ربما لأنه موجود منذ عام 1996 . وفي يومنا هذا عليه أكثر من 375000 تاجر يتعاملون بأكثر من 88 مليار دولار بتناقلات سنوية وبأمان تام وذلك عبر البطاقات الإئتمانية والشيكات الإلكترونية .هذا ببساطة رائع !!



دوالّا Dwolla

دوالّا هو أحد خيارات الدفع مع العديد من المزايا ، فعلى سبيل المثال : يمكننا تحويل الأموال عبر البريد الإلكتروني ، الهاتف، الفيس بوك ، التويتر ، او لينكد إن .أما بالنسبة للأنشطة التجارية فبسهولة يمكننا من دمج الحساب المصرفي مع عمليات التحويل كجزء من نظام الدفع . ولكن ما يجعل دوالّا رائعاّ حقيقة عدم وجود رسوم لعمليات التحويل ."دوالّا مجاني ويوفّر أدوات متقدّمة للأعمال المالية وبمعدّل شهري ".



أمازون بايمنت Amazon Payments

أمازون بايمنت يُعتبر من الطُرق الآمنة و السهلة والمُريحة للمستخدمين لتلقّي الأموال باستخدامه.ويمكّن المستخدمين أيضاً من إرسال الأموال عبر ال ACH .ونظراً لأن كل المستخدمين تقريباً لديهم حساب في أمازون فقد تم تخزين جميع معلوماتهم المهمة.



محفظة جوجل Google Wallet

هي في الأساس إصدار جوجل الخاص بالبايبال والذي يكتمل بالحوالات المالية وبطاقة محفظة جوجل ! فنظراً لأننا جميعاً مدمنون على جوجل فلا ينبغي أن يكون لدينا صعوبة في إنفاق أو تلقّي الأموال.كما أعلنت جوجل عن نيّتها في إطلاق بطاقة فعلية مرتبطة بحسابات المستخدمين حتى يتمكّنوا من استخدام محفظة جوجل في شركات البيع . وذلك لضمان الراحة ونظراً لعدد المستخدمين . إن محفظة جوجل تحتل صدارة قائمتنا لأفضل عشرة حلول للدفع عبر الإنترنت .





المصدر : الميادين نت