أغرب الدعاوى القضائية.. طبيب يطلب مليون دولار تعويضًا من مريضة

بعدما منحت سيدة أمريكية من نيويورك نجمة واحدة فقط خلال تقييمها لأحد الأطباء لعدم رضاها عن الفحص السنوي الذي أجرته لديه، قام الطبيب برفع دعوى قضائية ضدها يطالب فيها بتعويض يصل لمليون دولار.



وحسب موقع “أوديتي سنترال”، قالت السيدة ميشيل ليفين البالغة من العمر 36 عامًا إنها لم تتخيل أن تنفق آلاف الدولارات كي تدافع عن نفسها أمام المحكمة، موضحة أنها أنفقت حتى الآن أكثر من 20 ألف دولار.

وأضافت ميشيل أنها أرادت التعبير عن رأيها في تجربة الدكتور جون سونغ والخدمة السيئة التي حصلت عليها، كما أرادت تحذير الآخرين في نفس الوقت.



وأشارت ليفين إلى أنها عثرت على الدكتور سونغ بالإنترنت وحددت موعدًا لإجراء فحص دوري، مضيفة أنها تلقت بعد أسبوع فاتورة بقيمة 1300 دولار مقابل زيارتها وإجراء فحص بالأمواج الصوتية.



وعندما استفسرت من عيادته عن سبب تقديم خدمة لم تطلبها كفحص الأمواج الصوتية، جاء رد الموظفين عدائيًّا؛ حيث قالوا لها إنها كانت تشكو من آلام في الحوض رغم أنها زارته فقط لإجراء فحص روتيني.

ومن ناحية أخرى، اعتبر محامي الدكتور سونغ أن ذلك تشهير بسمعته، وطالب بتعويض قدره مليون دولار إضافة لجميع مصاريف القضية.

يذكر أن ليفين أطلقت مؤخرًا حملة كي تحصل على تمويل وجمعت حوالي ألف دولار من أصل 80 ألفًا تسعى للحصول عليها.