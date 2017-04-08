أغذية إذا أسأت استعمالها قلّت فوائدها

إذا كانت الطبيعة تحفل بأغذية مهمة للصحة، إلا إننا كثيراً ما نستهلكها في شكل سيئ ما يجعلها أقل إفادة للجسم. وهذه 10 أمثلة من وحي الواقع اليومي:



- البرتقال، إذا كنت تستيقظ صباحاً لتجرع كأساً من عصير هذه الثمرة فإنك بذلك تضيع على حالك الألياف ونسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن التي توجد في الثمرة الكاملة، لذا من المفضل أكل البرتقالة بدلاً من عصيرها للإفادة من مزاياها الغذائية.



- التفاح، إن تقشير التفاح الذي يقوم به معظم الناس يؤدي الى فقدان الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تتركز أكثر ما تتركز في قشره ، لذا ينصح بأكل التفاح العضوي الخالي من المبيدات بقشره، خصوصاً أنه يحتوي على مركب طبيعي يقي من داء الهشاشة العظمية، وعلى حامض الارسيوليك الذي يعطي نضارة للبشرة.



- السردين، عندما نأكل السردين المعلب فإن أول شيء نفعله هو التخلص من الحسك الموجود فيه، وهذا خطأ كبير، لأن الحسك غني بمعدن الكالسيوم، لذا يوصى بأكل السردين مع حسكه.



- البطاطا، مثلها مثل التفاح، فقشرها يزخر بالفيتامينات والمعادن، لذا يجب أكل القشر وعدم رميه، اذ أجمعت الدراسات أنه غني بمعدن البوتاسيوم، والفيتامين ب3، والألياف، والحديد، والنحاس. لكن يتوجب، قبل أكل البطاطا بقشرها، إلقاء نظرة فاحصة عليها لضمان عدم احتوائها على بقع خضراء تحتوي على سم قاتل هو السولانين الذي يثير زوبعة من الإسهالات والحرارة والتشنجات التي قد تنتهي بالغيبوبة.



- حبوب الكتان، وتكمن أهمية هذه الحبوب في غناها بالأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تعود بمنافع صحية كبيرة، خصوصاً على القلب والشرايين، لكن يجب أكل هذه الحبوب مطحونة ونيئة للاستفادة منها. إن أكل حبوب الكتان كاملة بإضافتها الى السلطة لا يفيد لأن قشرتها الخارجية تقاوم العصارة الهضمية فلا يتم هضمها ولا الاستفادة منها. أيضاً فإن طهو الحبوب يفقدها الكثير من محتواها من الأحماض الدهنية أوميغا-3 النافعة جداً للصحة.



- الزبدة، ويجب استهلاكها نيئة وليس مطهوة لأن طبخها على درجة حرارة تفوق 120 درجة مئوية يتسبب في تفسخها وفي إطلاق مركبات سامة منها. يوصى باستعمال زيت الزيتون للطهو عوضاً عن الزبدة لأنه يتحمل درجة حرارة عالية تقارب 200 درجة مئوية.



- زيت الكولزا وزيت الجوز، وهما غنيان بالأحماض الدهنية أوميغا-3، لكن يجب العزوف عن استعمالهما في الطبخ لأن الحرارة تتسبب في ضياع تلك الأحماض التي تحمي من الأمراض القلبية الوعائية.



- البروكولي، يلجأ كثيرون الى قطع سيقان البروكولي والاقتصار على أكل البراعم الخضراء وهذا خطأ لأن السيقان غنية بمضادات الأكسدة والفيتامين سي.



- الكيوي، وتعتبر قشورها غنية بالعناصر الغذائية والألياف والفيتامين سي ومضادات السرطان من هنا ينصح بأكل الكيوي مع قشره.



- البطيخ الأحمر، ويؤكل عادة من دون قشوره مع أن هذه الأخيرة تملك مركبات فاعلة لها وزنها على صعيد الصحة، ووجدت دراسات أن القشر يحتوي على جرعات عالية من مادة سيترولين التي تساعد على توسع الأوعية الدموية وتحمي من الآثار الضارة للشوارد الكيماوية الحرة.

المصدر: الحياة