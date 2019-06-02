أعمال ترميم قلعة شيزر تشارف على الانتهاء

شارفت المرحلة الأولى من أعمال تأهيل وترميم قلعة شيزر الأثرية الواقعة في ريف حماة الشمالي الغربي والتي تعرضت بعض أجزائها خلال الفترة الماضية للهدم والتخريب جراء الاعتداءات الإرهابية على الانتهاء.



وقال عبد القادر فرزات رئيس دائرة آثار حماة خلال إن أعمال الترميم للقلعة التي تبعد 24 كم عن مدينة حماة خلال الأسابيع الماضية شملت إعادة ترميم واجهة مدخلها الرئيسي والجسر الممتد إلى مدخلها والذي يقدر طوله بأكثر من 80 مترا حيث تم تدعيم جدرانه وقواعده بما يتفق والطابع الأثري والنسيج المعماري للقلعة التاريخية فضلا عن ترميم الفجوات المتهدمة داخل القلعة وعدد من أبراجها المتهدمة والمتصدعة.



وقلعة شيزر شيدت خلال الفترة السلوقية نهاية القرن الرابع قبل الميلاد على أكمة صخرية تحاذي نهر العاصي من الغرب وقد ورد اسمها بين أسماء المدن السورية القديمة باسم سيزار وسنزار وقد سميت في العهد السلوقي باسم لاريسا لكن السوريين أعادوا الاسم القديم باسمها الحالي شيزر ويقال لها محليا قلعة سيجر.