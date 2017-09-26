أعضاء مجلس محافظة السويداء يناقشون تردي الأوضاع الأمنية و”البسطات”

بدأت جلسة مجلس محافظة السويداء في دورته العادية الخامسة بنقاش حاد حول الوضع الأمني المتردي في المحافظة بعد أن تساءل عضو المجلس كنج خيو عن إمكانات اللجنة الأمنية في المحافظة؟، لافتاً إلى تقصير الجهات المعنية اتجاه حالات الخطف والخطف المضاد وعدم إجراء أي تحقيق مع المفرج عنهم من الخطف أو العناصر الوسيطة للاستفادة من المعلومات لديهم سواء من الوصول للمجموعات الخاطفة أم على الأقل تشكيل قاعدة بيانات حول تلك الشبكات.

على حين تساءل عضو المجلس كريم الصالح لماذا أقرت الخطة الدرسية الجديدة قبل التأكد من جاهزية المناهج؟، وأين البنية التحتية لمثل هذه المناهج ضمن الأعداد الكبيرة لعدد التلاميذ في الشعبة الواحدة؟ وأين مكتب التربية القطري ونقابة المعلمين من المناهج؟ وإلى متى سيبقى المعلم الحلقة الأضعف الذي بات يعيش حالة مزرية من الفقر والتقشف وأصبح عاجزاً عن تأمين أبسط متطلبات أسرته؟ كما أكد معظم الأعضاء أن تبريرات وزير التربية والحجج التي قدمها حول المناهج المطورة كانت غير مقنعة.