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أعضاء في الكونغرس الأميركي يرفضون مقترح ترامب تأجيل الانتخابات

أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن رفضهم اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل مؤكدين أنه محاولة لصرف الانتباه عن تراجع الاقتصاد الأميركي بشكل كبير.

ونقلت وكالة رويترز عن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي قوله إنه “لم يحدث قط في تاريخ الانتخابات الاتحادية أن تخلفنا عن إجراء انتخابات رئاسية وينبغي أن نمضي قدما في إجرائها” وانضم إليه زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل في رأيه هذا.

كما رفض النائب الديمقراطي زو لوفغرين رئيس اللجنة المشرفة على تأمين الانتخابات بمجلس النواب أي تأجيل وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز.. “لن نناقش تحت أي ظرف من الظروف فعل هذا”.

كما أكدت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الكونغرس وحده المخول اتخاذ مثل هذا القرار.

وفي ظل تراجع شعبيته اقترح ترامب في سلسلة تغريدات تأجيل الانتخابات الرئاسية بذريعة الخوف من التزوير وأعرب عن معارضته إجراء التصويت عبر البريد زاعماً أنها ستكون الأقل دقة والأكثر تزويراً وستشكل إحراجاً كبيراً للولايات المتحدة.

وردت الين وينتروب العضو فى مفوضية الانتخابات الفيدرالية الأميركية على هذا الاقتراح بالتأكيد أن ترامب لا يمتلك الصلاحية التى تخوله اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات مضيفة إن “الولايات والمناطق تطلب منك ومن الكونغرس تمويلا حتى تتمكن من إجراء انتخابات آمنة موثوقة يريدها جميع الأميركيين.. فلماذا لا تعمل على ذلك”.

ويأتي تصريح ترامب بهذا الشأن في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر أزماتها في عشرات السنين وهي وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص في البلاد وتسبب بركود اقتصادي شديد واحتجاجات في أنحاء البلاد ضد عنف الشرطة الأميركية وعنصريتها.