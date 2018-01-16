أطعمة لمقاومة التعب والإرهاق

التعب والإجهاد معناه ان جسمك ينقص فيه واحد أو أكثر من العناصر الغذائية الآتية:

1. البروتينات: الأسماك، واللحوم، والبقول، ومنتجات الألبان





أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة الغنية بالبروتينات في وجباتهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، والتوتر، والقلق، وضعف القدرة البدنية، وذلك مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون البروتين في وجباتهم اليومية بصورة مستمرة، فالأطعمة البروتينية غنية بالأحماض الأمينية التي تعمل على بناء الجسم وتجديد الخلايا، كما تساعد على زيادة مستويات الناقلات العصبية في الجسم وهي المسؤولة عن رفع الحالة المعنوية والانتباه.





2. الحديد: اللحوم الحمراء، والعسل الأسود، وفول الصويا





نقص الحديد في الجسم هو السبب الرئيسي للإصابة بالأنيميا، والتي تؤدي إلى نقص مستوى كرات الدم الحمراء في الجسم، وهذا يعني الشعور بالتعب والإرهاق عند بذل أقل مجهود. احرص على تناول الكمية التي يحتاجها جسمك من الحديد يومياً (حوالي 18 ملليجرام)، وأكثر من تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل البسلة والبقوليات، مع الأطعمة الغنية بفيتامين ج، لأن فيتامين ج يساعد على زيادة امتصاص الحديد في الدم.

3. الكربوهيدرات المركبة: الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه



