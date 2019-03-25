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أطعمة صديقة للكلى.. تناولوها !

تشكل الكليتان أحد أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تخليصه من السموم، عبر تنقية وتصفية الدم وطرح الفضلات السائلة.


وتلعب الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الكليتين، ودورهما الحيوي في الجسم، لذلك من الضروري تجنب تناول الأطعمة التي ترهقهما، والإكثار من الأطعمة التي تعزز من عملهما.


وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي، إذا ما أردت لكليتيك أن تعملا بكفاءة عالية طوال الوقت، بحسب موقع إن دي تي في:


- الفلفل الأحمر


- القرنبيط


- البصل


- التفاح


- البطاطا الحلوة