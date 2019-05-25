أضرار مادية جراء حريقين في صحنايا وحرستا بريف دمشق

أخمد عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق اليوم 24 ايار حريقين في منطقتي صحنايا وحرستا ما ألحق أضراراً مادية بأراض زراعية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف أن حريقاً اندلع في أرض زراعية تمتد على مساحة 20 دونماً من أشجار الزيتون والشعير على طريق الزيتون في منطقة صحنايا جنوب غرب دمشق مبيناً أن عناصر الإطفاء تمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل توسعه والذي أدى إلى أضرار مادية بأربعة دونمات.



وأضاف المصدر إن حريقاً آخر اندلع في أراض زراعية من الأشجار والأعشاب الجافة غرب الاوتستراد في منطقة حرستا شمال شرق دمشق لافتاً إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل.



وشهدت الأيام الماضية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة اندلاع العديد من الحرائق ساعد في انتشارها كثافة الأعشاب اليابسة ويرجح أن أعقاب السجائر وراءها.



المصدر: وكالة ىسانا