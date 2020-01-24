أضرار زراعية في اللاذقية وطرطوس إثر العاصفة.. والزراعة تحصيها لتعويض المزارعين

تسببت العاصفة القوية التي شهدتها كل من طرطوس واللاذقية مؤخراً، بأضرار زراعية في المحافظتين، وخاصة البيوت البلاستيكية وما تبقى من ثمار الحمضيات التي لم يتم جنيها بعد.



مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك قال قام مهندسو الوحدات الإرشادية المنتشرة في ريف المحافظة بحصر الأضرار الناجمة عن الرياح الشديدة التي أدت لتخريب أكثر من 1140 بيتاً بلاستيكياً في الزراعات المحمية تنوعت بين 40 بيت بلاستيكي تضرر على الهيكل، و600 بيت بلاستيكي تعرض النايلون فيه لتمزق بسيط، إضافة إلى ضرر بسيط في المحصول داخل 500 بيت بلاستيكي”.



وأضاف خير بك: “كما تسببت العاصفة بأضرار أصابت أشجار الحمضيات على مساحة ٢٠٠ دونماً، من خلال تساقط كميات كبيرة من الثمار خاصة على صنفي أبوصرة والمندلينا المتبقية بدون جني”.



وفي طرطوس، قال مصدر في مديرية زراعة طرطوس تسببت العاصفة بأضرار في البيوت المحمية الزراعية في قرى سهل يحمور ومنية يحمور، حيث تضرر نحو 147 دونما مزروعاً بالمحاصيل المحمية حسب مؤشرات الإحصاء التقديرية الأولية، وقد تراوحت الأضرار ما بين تلف شرائح النايلون وتضرر الهياكل المعدنية والإنتاج وصولاً إلى تلف البيوت المحمية بشكل كامل.”



وأضاف المصدر: “اللجنة مستمرة بتحديد حجم الأضرار على الإنتاج وتلقي طلبات الفلاحين للتعويض، لتقوم اللجنة بالكشف الدقيق على الضرر الذي لحق بالإنتاج الزراعي عند كل فلاح على حدة حسب البيانات المقدمة”.



إلى بانياس حيث تتركز البيوت البلاستيكية، بيّن رئيس دائرة زراعة بانياس المهندس حيان خليل في تصريح صحفي للموقع، أن العاصفة الأخيرة تسببت بأضرار على الزراعة المحمية وخاصة في قطاع حريصون، بستان الحمام، وبعمرائيل، إذ تعرضت البيوت البلاستيكية المزروعة بالبندورة والكوسا والباذنجان والفاصولياء إضافة إلى عدد قليل مزروع بأزهار القطف إلى أضرار كبيرة نتيجة الرياح الشديدة.



وأوضح خليل أنه بلغ عدد البيوت البلاستيكية المتضررة المزروعة في البندورة نحو 930 بيتاً، ونحو 40 نفقاً مزروعاً بالكوسا، ونحو 14 بيتاً بلاستيكياً مزروعاً بالفاصولياء، ونحو 50 بيتاً بلاستيكياً مزروعاً بالباذنجان، بالإضافة إلى ٦ أنفاق مزروعة أزهار قطف.



وأشار خليل إلى أن الأضرار تراوحت بين تطاير وتمزق الشرائح، وفي بعض الأماكن أدت العاصفة إلى تكسر الهيكل واقتلاع الحديد بالإضافة إلى تلف المحصول، مبيناً أن الأضرار تقدر بملايين الليرات.



وأكد خليل أنه تمت معاينة الأضرار من قبل عضو مكتب المحافظة المختص راتب إبراهيم ورئيس اتحاد الفلاحين مضر أسعد ورئيس الرابطة الفلاحية في بانياس غياث داؤود، وتم توجيه الفنيين الزراعيين في الوحدات الإرشادية القيام بإجراء حصر دقيق للبيوت البلاستيكية المتضررة حتى في أيام العطل الرسمية وإبلاغ المزارعين الراغبين بالتعويض.



باسل يوسف