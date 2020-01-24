مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

أضرار زراعية في اللاذقية وطرطوس إثر العاصفة.. والزراعة تحصيها لتعويض المزارعين

تسببت العاصفة القوية التي شهدتها كل من طرطوس واللاذقية مؤخراً، بأضرار زراعية في المحافظتين، وخاصة البيوت البلاستيكية وما تبقى من ثمار الحمضيات التي لم يتم جنيها بعد.

مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك قال قام مهندسو الوحدات الإرشادية المنتشرة في ريف المحافظة بحصر الأضرار الناجمة عن الرياح الشديدة التي أدت لتخريب أكثر من 1140 بيتاً بلاستيكياً في الزراعات المحمية تنوعت بين 40 بيت بلاستيكي تضرر على الهيكل، و600 بيت بلاستيكي تعرض النايلون فيه لتمزق بسيط، إضافة إلى ضرر بسيط في المحصول داخل 500 بيت بلاستيكي”.

وأضاف خير بك: “كما تسببت العاصفة بأضرار أصابت أشجار الحمضيات على مساحة ٢٠٠ دونماً، من خلال تساقط كميات كبيرة من الثمار خاصة على صنفي أبوصرة والمندلينا المتبقية بدون جني”.

وفي طرطوس، قال مصدر في مديرية زراعة طرطوس  تسببت العاصفة بأضرار في البيوت المحمية الزراعية في قرى سهل يحمور ومنية يحمور، حيث تضرر نحو 147 دونما مزروعاً بالمحاصيل المحمية حسب مؤشرات الإحصاء التقديرية الأولية، وقد تراوحت الأضرار ما بين تلف شرائح النايلون وتضرر الهياكل المعدنية والإنتاج وصولاً إلى تلف البيوت المحمية بشكل كامل.”

وأضاف المصدر: “اللجنة مستمرة بتحديد حجم الأضرار على الإنتاج وتلقي طلبات الفلاحين للتعويض، لتقوم اللجنة بالكشف الدقيق على الضرر الذي لحق بالإنتاج الزراعي عند كل فلاح على حدة حسب البيانات المقدمة”.

إلى بانياس حيث تتركز البيوت البلاستيكية، بيّن رئيس دائرة زراعة بانياس المهندس حيان خليل في تصريح صحفي للموقع، أن العاصفة الأخيرة تسببت بأضرار على الزراعة المحمية وخاصة في قطاع حريصون، بستان الحمام، وبعمرائيل، إذ تعرضت البيوت البلاستيكية المزروعة بالبندورة والكوسا والباذنجان والفاصولياء إضافة إلى عدد قليل مزروع بأزهار القطف إلى أضرار كبيرة نتيجة الرياح الشديدة.

وأوضح خليل أنه بلغ عدد البيوت البلاستيكية المتضررة المزروعة في البندورة نحو 930 بيتاً، ونحو 40 نفقاً مزروعاً بالكوسا، ونحو 14 بيتاً بلاستيكياً مزروعاً بالفاصولياء، ونحو 50 بيتاً بلاستيكياً مزروعاً بالباذنجان، بالإضافة إلى ٦ أنفاق مزروعة أزهار قطف.

وأشار خليل إلى أن الأضرار تراوحت بين تطاير وتمزق الشرائح، وفي بعض الأماكن أدت العاصفة إلى تكسر الهيكل واقتلاع الحديد بالإضافة إلى تلف المحصول، مبيناً أن الأضرار تقدر بملايين الليرات.

وأكد خليل أنه تمت معاينة الأضرار من قبل عضو مكتب المحافظة المختص راتب إبراهيم ورئيس اتحاد الفلاحين مضر أسعد ورئيس الرابطة الفلاحية في بانياس غياث داؤود، وتم توجيه الفنيين الزراعيين في الوحدات الإرشادية القيام بإجراء حصر دقيق للبيوت البلاستيكية المتضررة حتى في أيام العطل الرسمية وإبلاغ المزارعين الراغبين بالتعويض.

 


باسل يوسف 